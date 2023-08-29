تويوتا توقف الإنتاج في 12 مصنعا باليابان بسبب عطل في النظام

المصدر: رويترز

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ذكرت شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات أنها علقت عملياتها في 12 مصنع تجميع في اليابان اليوم الثلاثاء بسبب عطل في نظام الإنتاج.

وقال متحدث باسم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات إنها لم تتمكن من طلب المكونات بسبب خلل في نظام الإنتاج، مضيفا أنه "ليس ناجما عن هجوم إلكتروني على الأرجح" وأن الشركة تتحرى السبب.

وأفاد بأنه لم يُعرف بعد حجم الإنتاج الذي تأثر بتوقف العمليات.

وقال المتحدث إن جميع المصانع المحلية تأثرت باستثناء مياتا في فوكوكا غرب اليابان ودايهاتسو التابع لتويوتا في كيوتو.

ولتويوتا 14 مصنعا في اليابان تشير حسابات رويترز إلى أنها تمثل مجتمعة نحو ثلث الإنتاج العالمي للشركة.

وذكر المتحدث أنه من غير المؤكد ما إذ كان بإمكان تويوتا استئناف الإنتاج في نوبة العمل بعد الظهر بعد تعليقه في النوبة الصباحية.

وتوقفت العمليات في تويوتا العام الماضي عندما تعرض أحد مورديها لهجوم إلكتروني. وتسبب ذلك التعطل الذي استمر يوما واحدا في خسارة إنتاج بلغت نحو 13 ألف سيارة.

وتويوتا رائدة في إدارة المخزون في الوقت المناسب، مما يبقي التكاليف منخفضة ولكنه يعني أيضا أن الارتباك في السلاسل اللوجستية يمكن أن يعرض الإنتاج للخطر.

وتعطل الإنتاج هذا هو أحدث ضربة للشركات اليابانية. فقد أبلغ بعض الشركات والمقار الحكومية اليابانية عن سيل من المكالمات الهاتفية المزعجة في الأيام القليلة الماضية، والتي قالت الحكومة إن مصدرها الصين على الأرجح، وذلك بعد تصريف المياه المشعة المعالَجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادي.

انخفضت أسهم تويوتا 0.3 بالمئة إلى 2429 ينا في التعاملات المبكرة في بورصة طوكيو.

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