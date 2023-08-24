تقليص عدد سيارات الأجرة ذاتية القيادة في شوارع سان فرانسيسكو إلى النصف

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت شركة كروز لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية على خفض عدد السيارات العاملة إلى النصف بعد حادثي تصادم إحدى السيارات ذاتية القيادة مع عربة إطفاء، ودخول أخرى إلى منطقة خرسانة رطبة والتصاقها بها خلال الشهر الحالي.

وتقول شركة كروز إنها ستكتفي يتشغيل 50 سيارة ذاتية القيادة أثناء النهار و150 سيارة أثناء الليل استجابة لطلب من إدارة المركبات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتعرض راكب في سيارة كروز ذاتية القيادة لجراح بسيطة عندما اصطدمت السيارة بعربة إطفاء في أحد التقاطعات. وقالت كروز إن سيارة الأجرة ذاتية القيادة "رصدت فورا" عربة الإطفاء التي دخلت مجال رؤية كاميراتها قبل ثوان فقط من ظهورها من طريق منعطف.

وأضافت الشركة أن برنامج الكمبيوتر في السيارة ذاتية لم يتمكن من التنبؤ بالمسار المحتمل لعربة الإطفاء وكان التصادم حتميا. وقبل الحادث واجهت سيارات كروز ذاتية القيادة عربات إطفاء بطريقة آمنة في 168 ألف حالة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي التصقت إحدى سيارات كروز بخرسانة رطبة. وقال بول هارفي أحد سكان سان فرانسيسكو لموقع "إس.إف جيت" على الإنترنت إنه رأي سيارة ملتصقة بالخرسانة في موقع بناء. ولم يكن هناك ركاب فيها.

وأضاف هارفي "رأيت في حياتي 5 سيناريوهات مختلفة لأحداث سيئة وكان هذا الحادث أحدها ... السيارة اعتقدت أن الخرسانة طريق، وهذا لأنها ليس لديها عقل، ولم تدرك أنها خرسانة جديدة ومازالت في الحالة السائلة".

جاءت هذه الحوادث بعد أسبوع من سماح لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، بالتوسع في خدمات كروز لسيارات الأجرة ذاتية القيادة. وألقت الشركة الأمريكية باللائمة على كثافة استخدام شبكات المحمول في المدينة بسبب مهرجان موسيقى محلي في ظهور مشكلات توجيه في السيارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز