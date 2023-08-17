بي.إم.دبليو تكشف عن أول سيارة كهربائية مصفحة للشخصيات المهمة

المصدر: د ب أ

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بدأت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو تطوير أول سيارة صالون كهربائية مصفحة للشخصيات المهمة مثل كبار السياسيين والمشاهير المعنيين بالمساهمة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.

وسيتم الكشف عن الفئتين الكهربائية والتقليدية من السيارة الصالون الفارهة المصفحة آي7 بروتكشن في معرض السيارات الدولي الذي تستضيفه مدينة ميونيخ الألمانية أوائل الشهر المقبل.

وتعني هذه الخطوة أن بي.إم.دبليو أول شركة كبيرة تقدم سيارة صالون فارهة كهربائية مصممة للنجاة من أي هجوم إرهابي. ومن المحتمل أن تكون السيارة أكثر سيارة كهربائية أمنا في العالم، وستكون متاحة في أوروبا فقط في المرحلة الأولى.

يذكر أنه تم تحويل عدد قليل من السيارات الهجين إلى سيارة مصفحة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال. وتقدم شركة السيارات الفارهة الألمانية المنافسة مرسيدس سيارات مصفحة بمحركات احتراق داخلي فقط.

وتعمل السيارة المصفحة آي7 بمحركين كهربائيين أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي، بقدرة إجمالية تبلغ 400 كيلووات/544 حصان.

ويستهدف تصفيح السيارة تحمل انفجار العبوات الناسفة وطلقات الرصاص من مختلف أنواع البنادق. كما يمكن تزويد السيارة بنظام الضوء الأزرق أو أنظمة مكافحة الحريق ونظام للاتصال الداخلي.

في الوقت نفسه يصعب التمييز بسرعة بين النسخة المصفحة والنسخة القياسية للسيارة آي7، لكن ملاحظة أن زجاج السيارة المصفحة أكبر سمكا وأشد قتامة.

ويمكن للسيارة آي7 الكهربائية المصفحة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان فقط رغم ثقل وزنها بسبب التصفيح. كما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومترا في الساعة.

في الوقت نفسه، فإن العجلات مقاس 20 بوصة في السيارة مزودة بنظام باكس يسمح لها بمواصلة السير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة حتى إذا انفجرت الإطارات وتحولت إلى أشلاء.



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