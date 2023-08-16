شركة صناعة سيارات فيتنامية تتفوق على فورد وجنرال موتورز في أول ظهور لها في سوق الأسهم

المصدر: د ب أ

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تفوقت قيمة شركة صناعة السيارات الفيتنامية "فينفاست" على شركة جنرال موتورز وفورد الأكبر بكثير بعد ظهورها لأول مرة في سوق الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء.

ويعني ارتفاع سعر السهم إلى 37 دولارا يوم الثلاثاء أن قيمة سوق الأسهم تبلغ حوالي 85 مليار دولار. وتبلغ قيمة فورد حاليا أقل بقليل من 48 مليار دولار ، وجنرال موتورز حوالي 46 مليار دولار.

ومع ذلك ، تم تداول عدد صغير نسبيا فقط من أسهم "فينفاست" ، لذلك يمكن أن تكون هناك تحركات حادة في الأسعار بسرعة.

وفي التداول بعد ساعات العمل ، انخفض سعر السهم مرة أخرى بأكثر من 12%.

وبدلا من الاكتتاب العام الأولي ، اندمجت فينفاست مع شركة وهمية مدرجة بالفعل هي "بلاك سبيد". ولا تزال شركة صناعة السيارات مملوكة للملياردير فام نهات فونج.

وحققت شركات سيارات جديدة أخرى تقييمات عالية في سوق الأسهم في البداية. فعلى سبيل المثال ، وصلت شركة تصنيع الشاحنات الكهربائية "ريفيان" إلى قيمة سوقية للأسهم بلغت 150 مليار دولار في نوفمبر 2021. وهي الآن أقل بقليل من 20 مليار دولار بعد الاختناقات في سلسلة التوريد.



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