مرسيدس تستدعي 140 ألف سيارة

المصدر: د ب أ

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استدعت شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات الفارهة أكثر من 140 ألف من سياراتها في الولايات المتحدة بسبب مشكلات في مضخة الوقود.

وذكرت الإدارة الأمريكية الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، في واشنطن، اليوم، أن ما يصل إلى 143551 سيارة من إنتاج الفترة بين 2021 و2023 بها مشكلات في مضخة الوقود.

وتضم السيارات المعنية طرز الفئة «سي» و«إي» و«إس»، فضلاً عن طرز «إس يو في» الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام «جي إل سي» و«جي إل إي» و«جي إل إس»، كما تم إدراج الفئة جي من سيارات «إس يو في» على هذه القائمة.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة أن موزعي السيارات سيبدلون مضخات الوقود دون مقابل، مشيرةً إلى أن الخلل في المضخة قد يزيد مخاطر وقوع حوادث.

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