تويوتا وفولكسفاجن نقلتا أصولهما لكيانات روسية دون خيار إعادة الشراء

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء إن شركتي تويوتا اليابانية وفولكسفاجن الألمانية لتصنيع السيارات نقلتا أصولهما في روسيا لكيانات روسية دون خيار إعادة الشراء.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء دنيس مانتوروف القول في مقابلة "صفقة نقل أصول تويوتا، مثلها مثل صفقة فولكسفاجن، لا تتضمن خيارا لإعادة شراء مواقع الإنتاج".

وأعلنت روسيا وتويوتا في مارس أن الشركة اليابانية نقلت ملكية مبنى مصنعها في سان بطرسبرج ومعداته وأرضه إلى المعهد المركزي للبحث العلمي لمحركات السيارات والمركبات، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الصفقة.

وقد استحوذ المعهد بالفعل على مصانع من رينو ونيسان.

وذكرت فولكسفاجن في مايو أيار أنها أكملت بيع مصنعها في كالوجا بروسيا وأنشطتها المحلية لمجموعة أفيلون الروسية لتوزيع السيارات ومستثمر مالي، دون أن تخوض في تفاصيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز