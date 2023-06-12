«نيسان موتور» متهمة بانتهاك حقوق ملكية

المصدر: د ب أ

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انضمت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور إلى قائمة متزايدة من شركات السيارات المتهمة بانتهاك حقوق ملكية تكنولوجيا لمنع انغلاق مكابح السيارات التي تنظر الدعاوى ضدها المحاكم الاتحادية في ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن شركة فوراس تكنولوجيز ليمتد الأيرلندية تمتلك براءات اختراع نظام لمنع تعطل المكابح، وتقول إن نيسان تستخدم التكنولوجيا المملوكة لها في سياراتها دون تصريح.

وقدمت فوراس ثلاثة طلبات للمحكمة الأمريكية من أجل الحصول على تعويض من نيسان بسبب استخدام تقنيات مملوكة لها، وكذلك استصدار أمر يلزم الشركة اليابانية بدفع رسوم عن استخدام هذه التكنولوجيا في سياراتها.

وتتهم فوراس شركات بي.إم.دبليو الألمانية وكيا كورب الكورية الجنوبية وتويوتا موتور اليابانية بانتهاك حقوق الملكية الخاصة بها خلال الشهور القليلة الماضية.

يُذكر أن شركة بي.سي لو جروب للخدمات القانونية تمثل فوراس في القضية ضد نيسان، وكذلك في ثلاث قضايا أخرى في تكساس.

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