فولكس فاجن تبني أكبر مصنع لخلايا البطاريات في كندا

المصدر: د ب أ

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أعلنت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات أنها ستستثمر ما يصل إلى 8ر4 مليارات يو رو (3ر5 مليارات دولار) في أول مصنع للخلايا في أمريكا الشمالية، والذي سيصبح أكبر موقع للمجموعة لإنتاج البطاريات حتى الآن.

وأعلنت الشركة أنه بحسب الخطة سيصل حجم إنتاج المصنع ومقره مدينة سانت توماس بكندا، إلى 90 جيجاوات/ساعة سنويا، وقالت إن هذا سيكون كافيا لنحو مليون سيارة كهربائية.

وقال عضو مجلس إدارة فولكس فاجن توماس شمول يوم الجمعة إن :"مصنعنا العملاق في كندا يرسل رسالة قوية: وهي أن "باوركو" في طريقها لتصبح لاعبا عالميا في عالم البطاريات. ومع توسعنا إلى أمريكا الشمالية، سندخل سوقا رئيسية للتنقل الإلكتروني وإنتاج خلايا البطاريات، مما سيدفع استراتيجيتنا العالمية للبطاريات إلى الأمام بأقصى سرعة".

وقال شمول وهو أيضا رئيس مجلس الإشراف على "باوركو" إن المنطقة ستصبح الركيزة الثانية لشركة "باور كو، قسم البطاريات الداخلية، وذلك إلى جانب أوروبا.

وذكرت فولكس فاجن أن مصنع الخلايا سيوفر ما يصل إلى 3000 وظيفة مؤهلة تأهيلا عاليا. وسيتم بناؤه على مساحة نحو 150 هكتارا ، أي ما يعادل أكثر من 210 ملاعب كرة قدم.

وحضر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضا عرض الخطط يوم الجمعة. ووصف المصنع بأنه انتصار للعمال والمجتمع والاقتصاد.

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