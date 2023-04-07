تسلا تخفض أسعار جميع موديلاتها

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت شركة تسلا الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية تخفيض أسعار جميع مركباتها للمرة الثانية هذا العام.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في أوستن أنها ستخفض أسعار أغلى طرازين وهما إس وإكس بمقدار خمسة آلاف دولار أمريكي لكل منهما.

وفضلا عن ذلك ستصنع الشركة نسخة جديدة من طراز واي يبدأ سعرها بخمسين ألف دولار أمريكي.

وأعلن رئيس الشركة إيلون ماسك مؤخرا عن استعداده للتخلي عن الربحية لصالح زيادة أرقام المبيعات.

وخفضت الشركة الأسعار بالفعل في منتصف يناير الماضي، لكن تأثير ذلك سرعان ما تلاشى.

وفي الربع الأول من العام الجاري زادت عمليات التسليم بنسبة أربعة بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق.

ولم يجد ما يقرب من 18 ألف سيارة من إنتاج تسلا مشترين.

حتى تخفيض السعر الذي بدأ في مارس لطرازي إس وإكس كان بالكاد ناجحا.

من بين هذه السيارات لم تبع الشركة في الربع الأول إلا 10695 سيارة فقط، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز