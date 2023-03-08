خلل بعجلات القيادة في سيارات «تسلا»

المصدر: رويترز

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أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة عن فتح تحقيق بشأن خلل في السيارات التي تنتجها شركة تسلا.

وأوضحت، اليوم، أن التحقيق المبدئي شمل 120 ألف سيارة تسلا موديل واي لعام 2023، وذلك بعد تقريرين عن سقوط عجلات القيادة أثناء القيادة.

وقالت الإدارة المسؤولة عن سلامة السيارات في الولايات المتحدة إن عجلات القيادة في موديلي سيارات الشركة لعام 2023 اللذين قطعا عدداً قليلاً من الأميال، كانت مفكوكة تماماً.

وأضافت أنه تم تسليم المركبات إلى أصحابها دون مسمار التثبيت الذي يربط عجلة القيادة بعمود التوجيه.

وفتحت الإدارة تحقيقاً أولياً لتقييم نطاق ووتيرة وعمليات التصنيع المرتبطة بهذه الحالة، ويمثل التحقيق الخطوة الأولى قبل مطالبة الإدارة بسحب السيارات.

وذكرت الإدارة أنها تلقَّت شكوى من شخص اشترى موديل واي جديداً قبل خمسة أيام.

وبيَّنت أنه كان على الطريق بولاية نيو جيرزي في 29 يناير، وفجأة سقطت عجلة القيادة.

وقال الشخص المتضرر: «كنت محظوظاً؛ لأنه لم تكن هناك سيارة في الخلف»، مؤكداً أنه تمكَّن من التوقف على جانب الطريق.

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