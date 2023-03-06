فولكس فاجن تطلق استدعاء آخر لـ270 ألف سيارة بسبب مخاطر بالوسائد الهوائية

المصدر: د ب أ

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أطلقت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، استدعاء آخر لأكثر من 270 ألف سيارة بسبب مخاطر أمنية في الوسائد الهوائية.

وأكدت المجموعة الاثنين، أن الأمر يتعلق بشريحة جديدة من الموديلات المركب فيها وسائد من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية.

وحسب بيانات المكتب الاتحادي للمركبات بألمانيا، فإنه لا توجد سيارات في ألمانيا لها علاقة بهذا الاستدعاء، لكن فولكس فاجن أشارت إلى احتمال دخول بعض منها إلى ألمانيا.

وذكر المكتب أن السبب في الاستدعاء هو وجود " خلل في مولد الغاز في الوسائد الهوائية الأمامية الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انبساط خارج عن السيطرة للوسائد وإطلاق شظايا معدنية يمكن أن تصيب الركاب".

كانت بلاد مختلفة شهدت في الفترة الماضية حوادث عديدة بعضها كان خطيرا.

كانت عمليات الاستدعاء السابقة أكبر بكثير حيث كانت فولكس فاجن استدعت في الصين في عام 2017 قرابة 4.9 مليون سيارة بسبب احتمال وجود وسائد هوائية معيبة.

ويُعْتَقَد أن السبب في ذلك كان مادة نفخ رديئة يمكنها أن تشغل الوسادة الهوائية بطريق الخطأ لاسيما مع ارتفاع رطوبة الجو في المناخ الدافئ، وقالت فولكس فاجن :" من أجل تجنب مخاطر السلامة الجسيمة، سيتم استبدال الوسائد المعنية تبعا لتوافرها".

وأفاد متحدث بأن عمليات الاستدعاء الحالية تسري على سيارات "تم تسليمها في بلاد حارة في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، ومع ذلك فإن من غير المستبعد أن تكون بعض السيارات وجدت طريقها إلى ألمانيا أيضا".

وأوضح المكتب الاتحادي للمركبات أن الاستدعاء ينطبق على إصدارات معينة لفولكس فاجن جولف وباسات والسيارة الصغيرة فوكس وسيارة البيك اب سافيرو والليموزين البرازيلي فوياج من إنتاج الفترة بين 2013 و2017.

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