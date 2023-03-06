تسلا تخفض أسعار بعض السيارات للمرة الثانية خلال العام الجاري

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، خفضا جديدا لأسعار سياراتها بعد أيام من تصريحات رئيسها التنفيذي إيلون ماسك عن زيادة الاهتمام بسيارات الشركة بعد خفض أسعارها في وقت سابق من العام الجاري.

وبحسب موقع تسلا، يبدأ سعر السيارة موديل إس من 89.99 ألف دولار، والسيارة موديل إكس من 99.99 ألف دولار في السوق الأمريكية وهو ما يقل عن السعر السابق بنسبة 5.3% 9.1% على الترتيب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة خفضت أسعار الفئة الأعلى من السيارتين بنسبة 4.3% و 8.3% على الترتيب، مضيفة أنه مع وصول السعر إلى 109.99 ألف دولار فإن سعر الفئة بلايد من السيارتين موديل إس وموديل إكس يقل بمقدار 26 ألف و29 ألف لكل طراز مقارنة بالسعر في أوائل يناير الماضي.

وقال ماسك في الأسبوع الماضي إن الرغبة في اقتناء سيارات تسلا كانت قوية منذ البداية، وهذا الطلب سيصبح جنونياً مع نجاح الشركة في جعل أسعار السيارات أقل وأكثر مناسبة للناس.

وذكرت بلومبرج أن خفض سعر موديل إس وموديل إكس مجددا يشير إلى أن الزيادة في الطلب بعد الخفض السابق في السعر لم تكن في المستوى المأمول.

وفي أوائل فبراير الماضي، أعلنت شركة تسلا أكبر منتج سيارات كهربائية في الولايات المتحدة خفض أسعار بعض السيارات بنسب تصل إلى 20%.

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