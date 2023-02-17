شملت عدة موديلات.. تسلا تستدعي 362 ألف سيارة لعيوب في برنامج القيادة الذاتية

المصدر: د ب أ

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أطلقت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية يوم الخميس أمر استدعاء لإصلاح العيوب في برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" المنتشر على الطرق العامة، وذلك تحت ضغط من منظمي السلامة الاتحاديين في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن أمر الاستدعاء يؤثر على 362 ألفا و 758 سيارة تسلا ويشمل "موديل إس" من (2016 إلى 2023) و"موديل إكس" و" موديل 3إس" من (2013 إلى 2017) و "موديل واي" (من 2020إلى 2023).

والغرض من الاستدعاء هو إصلاح البرنامج التي يمكن أن يتسبب في أن تشغل السيارة تسلا المجهزة ببرنامج القيادة الذاتية الكاملة الأضواء الصفراء، علاوة على عدم الامتثال لحدود السرعة.

وتتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات من النقاد الذين يقولون إن استخدام البرنامج يمثل خطرا على السلامة العامة.

وقال ميسي كامينجز، الطيار السابق في البحرية وخبير الأنظمة الذاتية في جامعة جورج ميسون إن تحرك المنظمين كان بطيئا، لكن الاستدعاء الأخير يظهر أن إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة الأمريكية أصبحت أخيرا جادة بشأن القيادة الذاتية والسلامة العامة.

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