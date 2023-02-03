تويوتا تستدعي 16 ألف سيارة

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا استدعاء نحو 16 ألف سيارة إنتاج 2021 من طراز راف4 برايم لوجود مشكلات فنية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة القول إن المشكلة تتعلق ببرنامج كمبيوتر يمكن أن يؤدي إلى توقف نظام الهجين بعد سير السيارة بشكل مستمر على وضع المحرك الكهربائي في درجات الحرارة المنخفضة، بعد ذلك تعمل دواسة التسارع بشكل سريع لزيادة سرعة السيارة.

وبحسب الشركة، سيقوم موزعو سيارات تويوتا بتحديث البرنامج في السيارات المستدعاة مجاناً، حيث سيتم إخطار أصحاب السيارات المستهدفة بالمواعيد بحلول أوائل أبريل المقبل.

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