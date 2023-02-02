تسلا تخفّض أسعار سياراتها وتهدد بحرب أسعار مع الشركات المنافسة

المصدر: د ب أ

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تتجمع حاليا نذر حرب أسعار في سوق السيارات الكهربائية في العالم، في حين أعلنت مجموعتا جنرال موتورز الأمريكية وفولكس فاجن الألمانية عدم اعتزامهما الانضمام لمثل هذه الحرب.

يأتي ذلك في حين أعلنت شركة تسلا أكبر منتج سيارات كهربائية في الولايات المتحدة مؤخرا خفض أسعار بعض طرزها بنسب تصل إلى 20%، ثم أعلنت فورد موتور خفض سعر سيارتها الكهربائية موستانج ماش إي بنحو 4500 دولار للسيارة الواحدة في المتوسط.

وهناك تحركات في سوق السيارات الكهربائية مدفوعة جزئيا ببرنامج الدعم الحكومي الأمريكي للسيارات الكهربائية في إطار قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسابيع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كلا من فورد وتسلا أشارتا للحاجة إلى خفض أسعار المستهلك بحيث يتمكن المشترون من الاستفادة من إعفاءات ضريبية تصل إلى 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية بأسعار محددة.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه التخفيضات إلى جانب طرح عشرات الطرز الجديدة من السيارات الكهربائية في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي إلى اتساع نطاق حرب الأسعار في السوق وبالتالي تضرر ربحية الشركات.

من ناحيتها قالت ماري بارا الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ونظيرها في فولكس فاجن الألمانية أوليفر بلومه إنهما يستطيعان تجنب خفض أسعار سيارات شركتيهما الكهربائية.

وقالت بارا "في الوقت الحالي، نحدد الأسعار في المستوى الذي نحتاجه. ومع قوة محفظة منتجاتنا، وما لدينا في المستقبل فإن موقفنا جيد"، مشيرة إلى أن الشركة لديها استراتيجية تسعير واضحة وتركز على موثوقية سياراتها. وأضافت "نحن نثق في قوة منتجاتنا وعلاماتنا التجارية".

وفي أوائل الشهر الماضي أعلنت تسلا المزيد من التخفيضات على أسعار سياراتها من طرازي ( 3 ) و(واي) في الصين، في الوقت الذي تطرح فيه الشركة طرازها الأحدث من (اس ) و(إكس).

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة في الصين، تم خفض السعر المبدئي للسيارة الرياضية، متعددة الأغراض، المصنعة محليا، طراز (واي) إلى 259900يوان (37875دولار) من 288900يوان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعد ذلك انخفاضا قياسيا بالنسبة للصين، حيث إن هذا السعر أقل بنسبة 43% من السعر المبدئي البالغ 65900المسجل على موقع شركة تسلا في الولايات المتحدة. وانخفض سعر الطراز (3) إلى 229900يوان من 265900يوان، وهذا السعر أقل بنحو 30% مما في الولايات المتحدة.

وبعد ذلك خفضت الشركة أسعار سياراتها في الأسواق الأمريكية والأوروبية الرئيسية في محاولة لزيادة المبيعات، بعد عدة أرباع سنوية مخيبة للآمال.

وخفضت تسلا سعر طرازها "موديل واي" الأرخص سعرا بنسبة 20%، كما خفضت أسعار طرازاتها الأغلى سعرا في السوق الأمريكية بمبالغ تصل إلى 21 ألف دولار.

وأضافت بلومبرج أن تسلا قدمت تخفيضات كبيرة أيضا في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي خفضت شركة فورد موتور سعر بيع سيارتها الكهربائية موستانج ماش-إي بنحو 4500 دولار في المتوسط بعد خفض منافستها تسلا أسعار سياراتها، وهو ما يؤجج المنافسة السعرية في سوق السيارات الكهربائية.

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