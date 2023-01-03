ارتفاع إنتاج تسلا خلال الربع الأخير من العام الماضي

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا مساء الاثنين ارتفاع إنتاجها وعدد السيارات التي سلمتها للعملاء خلال الربع الأخير من العام الماضي، رغم المخاوف من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في ظل المخاوف من ركود الاقتصاد.

وسلمت تسلا خلال الربع الأخير من العام الماضي 388131 سيارة من الطراز موديل3 الصالون والسيارة موديل واي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بزيادة نسبتها 4% سنويا. كما سلمت الشركة 17147 سيارة من الطراز موديل إس/إكس بزيادة نسبتها 9% سنويا.

وبلغ إنتاج الشركة خلال الربع الأخير 439701 سيارة.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي تسليمات تسلا خلال العام الماضي ككل 31ر1 مليون سيارة بزيادة نسبتها 40% سنويا، في حين زاد الإنتاج بنسبة 47% إلى 37ر1 مليون سيارة.

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