هوندا تسحب أكثر من 200 ألف سيارة هجينة لخلل في دواسات الفرامل

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة تنظيم السوق في الصين أن شركة هوندا موتور لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 200 ألف سيارة صنعت في الصين، بسبب مشاكل تتعلق بأجهزة استشعار دواسة الفرامل التي قد تجعل من الصعب إيقاف السيارة.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس إن شركة صناعة السيارات اليابانية ستستدعي 105608 سيارات هجينة صنعت بين أكتوبر 2018 وسبتمبر 2020 في مشروعها التصنيعي مع شركة "دونجفينج موتور جروب" لصناعة السيارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أنه سيتم استدعاء 95081 سيارة أخرى من شراكة هوندا الأخرى مع شركة (جوانجتشو أوتوموبيل جروب) للسيارات.

وذكر البيان أن هوندا قامت بتجميع 62ر1 مليون سيارة في الصين في السنة المالية الأخيرة، التي انتهت في مارس، بانخفاض 14٪ عن عام 2021. وسيختبر الشريكان المحليان السيارات المعيبة وسوف يستبدلان مكونات دواسة الفرامل التي قد تسبب أعطالا.

يذكر أن أسعار أسهم شركة هوندا تراجعت بنسبة 3ر1٪ في طوكيو اليوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021 على أساس يومي. وانخفض سعر سهم الشركة بنحو 6٪ هذا العام.

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