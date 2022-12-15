دبي تختبر مركبات شحن كهربائية ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «دبي الجنوب» مذكرة تفاهم مع شركة «إيفوكارغو»، مزود الخدمات اللوجستية المتخصص في تطوير وتوفير منصات النقل الكهربائية ذاتية القيادة، لإطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة لأغراض الشحن على مستوى دولة الإمارات في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

واتفق الطرفان على إجراء اختبار للمركبة الكهربائية ذاتية القيادة من نوع (EVO.1)، من إنتاج «إيفوكارغو»، في المنطقة اللوجستية خلال الفترة الممتدة حتى فبراير 2023، لإجراء التعديلات اللازمة عليها وإعادة تصميمها لتناسب أغراض التشغيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتبلغ قدرة حمولة المركبة 2 طن، ويمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 6 من منصات النقل القياسية المعتمدة في أوروبا، وتتحرك بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر في مرة الشحن الواحدة. وتستغرق عملية شحن السيارة مدة تتراوح من 40 دقيقة إلى ست ساعات، حيث يعتمد ذلك على قابس الشحن المُستخدم، لتعمل بعد ذلك طوال يوم كامل.

وسيكون مقر مركز التحكم للنظام الجديد في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج لمراقبة تشغيل (EVO.1)، والتحقق من عمل المجسات، واكتشاف أي أخطاء، فضلاً عن وجود عامل تشغيل عن بُعد في الموقع للمساعدة في التحكم بالنظام الأساسي خلال الفترة التجريبية.

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