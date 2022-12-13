«ستيلانتس» تستدعي 1.23 مليون شاحنة

المصدر: د ب أ

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أعلنت مجموعة صناعة السيارات العملاقة ستيلانتس، المالكة لشركات فيات كريسلر الإيطالية الأمريكية، وبيجو ستروين الفرنسية استدعاء نحو 1.23 مليون شاحنة خفيفة لفحص واستبدال بعض مكونات الإغلاق في أبوابها الخلفية.

وتشمل عملية الاستدعاء طرز محددة من شاحنات رام 1500 ورام 2500 ورام 3500 إنتاج الفترة من 2019 إلى 2022.

وقالت المجموعة إن هذه المركبات مزودة بأقفال معيبة، في حين الشاحنات من طراز رام 1500 كلاسيك لا تواجه المشكلة نفسه.

كما تم استبعاد الشاحنات المزودة بوحدات استشعار لتحذير السائق من عدم غلق الأبواب الخلفية بصورة صحيحة من عملية الاستدعاء.

وأشارت ستيلانتس إلى أن مراجعة روتينية لتقارير خدمة العملاء دفعتها إلى فحص واكتشاف هذا الخلل الذي يؤدي إلى عدم إحكام غلق الأبواب الخلفية للشاحنة، ما يعرّض الشحنات للخطر أثناء السير.

وأضافت المجموعة أنها لم تتلقَّ أي إخطارات بوقوع حوادث بسبب هذا الخلل.

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