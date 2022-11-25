بعد الحادث المميت.. تسلا تستدعي آلاف السيارات في الصين

المصدر: د ب أ

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استدعت شركة تسلا العملاقة للسيارات الكهربائية زهاء 81 ألف سيارة كهربائية في الصين- بما يزيد عن عدد السيارات الذي تنتجها الشركة في العادة من مصنعها في شنغهاي شهريا- بسبب مشكلات فنية تتعلق بالبرمجيات وأحزمة الأمان بالسيارات.

وفي بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت الهيئة الحكومية للرقابة على الأسواق في الصين أن الشركة الأمريكية سوف تستدعي 434ر70 سيارة تسلا مستوردة من طرازات إس وإكس وموديل 3، فضلا عن 127ر10 سيارة موديل 3 مصنوعة محليا في الصين.

وأوضح البيان أن السيارات من طراز إكس وإس تتطلب إصلاح في البرمجيات الخاصة بإدارة أنظمة البطارية، في حين أن السيارات من طراز موديل 3 تحتاج إلى علاج مشكلة فنية في تثبيت أحزمة الأمان.

وتواجه شركة تسلا حاليا بعض المشكلات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تراجع عدد السيارات التي قامت بتسليمها الشهر الماضي إلى 704ر71 سيارة، مقابل الرقم القياسي الذي تم تسجيله في سبتمبر وبلغ 135ر83 سيارة. كما تواجه تسلا تحديات تسويقية في الصين في ظل المنافسة المحتدمة من بعض الشركات المحلية مثل بي.واي.دي.

وساعدت تسلا الشرطة الصينية في تحقيق بحادث تصادم بإحدى سياراتها، (موديل واي)، بعد أن أفادت تقارير إعلامية محلية بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 3 آخرون عندما فقد السائق السيطرة على السيارة. ووقع الحادث في الخامس من نوفمبر الجاري في إقليم قوانغدونغ جنوب الصين.

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