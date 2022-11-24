"مازدا" تعتزم استثمار 11 مليار دولار في سوق السيارات الكهربائية

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا استثمار حوالي 11 مليار دولار لتطوير مجموعة من السيارات الكهربائية حتى تتمكن من منافسة الشركات المحلية والأجنبية في هذه السوق المتنامية.

وأشار موقع "أوتوموتيف نيوز"، المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن الشركة اليابانية تباطأت في اللحاق بركب السيارات الكهربائية، حيث تمتلك مجموعة طرز من السيارات الهجين أقل من أغلب شركات السيارات الكبرى المنافسة. كما أنها تنتج سيارة كهربائية واحدة فقط وهي إم.إكس-30. وحقق هذا الطراز نجاحا ضعيفا، بسبب محدودية الفئات التي يقدمها.

وستمنح الخطة الاستثمارية الجديدة مازدا دفعة قوية لمبيعاتها المستهدفة من السيارات الكهربائية.

كانت الشركة تتوقع في السابق وصول السيارات الكهربائية إلى 25% من إجمالي مبيعاتها العالمية بحلول 2030 لكنها الآن تقول إن النسبة ستصل إلى حوالي 40%.

وقالت مازدا في بيان صدر عن مقر رئاستها في مدينة هيروشيما اليابانية: "سنروج للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، وسنستثمر في إنتاج البطاريات. نتوقع وصول نصيب السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات مازدا على مستوى العالم بحلول 2023 إلى ما بين 25 و40%".

يذكر أن شركات السيارات اليابانية، بشكل عام، قد تأخرت عن اللحاق بركب الشركات المنافسة في عالم السيارات الكهربائية، وقد وجهت أغلب تركيزها على السيارات الهجين التي تعمل بمحركين، أحدهما كهربائي والآخر تقليدي، وفي بعض الحالات على السيارات الهجين التي تعمل بخلايا الوقود. ولكن مع اتجاه السلطات المعنية في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين نحو تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية كليا، بدأت هذه الشركات توجه اهتمامها إلى السيارات الكهربائية.

وأعلنت مازدا اعتزامها إطلاق برنامج من ثلاث مراحل لتسريع وتيرة إنتاج السيارات الكهربائية، في حين أوضح أكيرا ماروموتو، الرئيس التنفيذي للشركة، أنها ستواصل التركيز على ما هو أكثر من مجرد السيارات الكهربائية الخالصة.

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