الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات الوقود الأحفوري اعتباراً من 2035

المصدر: رويترز

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توصل الاتحاد الأوروبي أمس الخميس لاتفاق بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة، التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من العام 2035، بهدف تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.

واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة مئة بالمئة بحلول العام 2035، مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة.

وتضمن الاتفاق أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55 في المئة بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من العام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيرا على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5 بالمئة بحلول ذلك الوقت.

ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوربية لأول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.

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