"كيا" تطلق طراز "إي في 6 جي تي" الكهربائي الجديد

المصدر: د ب أ

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أطلقت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء طراز "إي في 6 جي تي" الكهربائي عالي الأداء في السوق المحلية في خطوة لتعزيز تشكيلة السيارات الكهربائية الخاصة بها.

ويأتي هذا الطراز الجديد مزودا ببطارية 4ر77 كيلووات في الساعة ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 342 كيلومترا بشحنة واحدة. وقالت الشركة في بيان إنها يمكن أن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في 5ر3 ثانية فقط، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الشركة إن سيارتها الجديدة هي "أسرع سيارة" بين سيارات الركاب المصنعة في البلاد حتى الآن.

وتخطط كيا أيضا لإطلاق إصدارات "جي تي" عالية الأداء من طرازاتها الكهربائية بالكامل القادمة لجذب العملاء.

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