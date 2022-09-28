شركات في كوريا الجنوبية تسحب أكثر من 100 ألف سيارة لإصلاح مكوّنات معيبة

المصدر: د ب أ

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قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن شركتي كيا وتويوتا وست شركات أخرى ستسحب طوعا أكثر من 100 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان أن الشركات الثماني، بما في ذلك فورد سيلز وسيرفيس كوريا وفولكس فاجن كوريا وجاجوار لاند روفر كوريا وبي إم دبليو كوريا وداسان للصناعات الثقيلة وموتوستار كوريا، ستسحب ما مجموعه 102 ألف و169 وحدة من 52 طرازا مختلفا، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لمالكي هذه المركبات التوجه إلى مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجانا.

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