بمميزات رائعة.. فورد تكشف عن الجيل الجديد من سيارة موستانج

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة عن الجيل السابع من سيارتها الشهيرة موستانج. وزودت الشركة الجيل الجديد بشاشات رقمية أكبر، في حين أبقت على المحرك الذي يعمل بالوقود التقليدي.

وقالت فورد في بيان إن السيارة الجديدة كليا موستانج ستطرح للبيع في الولايات المتحدة اعتبارا من صيف 2023، وسيتم تجميعها في مصنع فلات روك في ولاية ميشيجان الأمريكية.

وبحسب الشركة ستكون السيارة نيو موستانج متاحة في فئتين من حيث المحرك، الأولى مزودة بمحرك إيكو بوت سعة 3ر2 لتر والثانية بالمحرك الأقوى كويوت في8 سعة 5 لترات. وهناك ميزة جديدة وهي خاصية التحكم عن بعد التي تتيح القدرة على التحكم في المحرك عن بعد باستخدام مفتاح التشغيل. كما تم تزويد السيارة بتكنولوجيا مكابح منع الانجراف الإلكترونية التي تساعد في تحويل السائق المبتدئ إلى سائق محترف في التعامل مع المواقف الطارئة للقيادة بسرعة.

في الوقت نفسه سيتم تحديث المحركات في السيارة موستانج طراز 2024.

وأشارت فورد إلى أن النظام الصوتي بي أند أو المتاح في السيارة تم تحسينه ليتناسب مع قمرة السيارة بأفضل صورة، ويساهم في ضمان تجربة جيدة لسائق السيارة موستانج. كما يمكن للعملاء تبادل عدد لا نهائي من تطبيقات القيادة من خلال نظامي التشغيل كار بلاي من آبل وأندرويد أوتو من جوجل وكلاهما متوافق تماما مع النظام إس.واي.إن.سي4.

كما أن تطبيق المساعد الشخصي الذكي ألكسا من أمازون والمدمج في تطبيق فورد ستريمنج يسمح للسائق بتشغيل الأغاني والمدونات الصوتية باستخدام أوامر مسموعة بسيطة. وكما هو الحال في السيارة الكهربائية كليا موستناج ماش-إي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) فإن كل وظائف تطبيق فورد باور آب في السيارة نيو موستانج قابلة للتحديث.

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