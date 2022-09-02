تويوتا ولكزس تستدعيان 84 ألف سيارة في أمريكا

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات، وفرعها المتخصص في السيارات الفارهة لكزس استدعاء حوالي 84 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب محتمل في مكبح الانتظار الإلكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن عملية الاستدعاء تشمل طرز تاندرا ولكزس إن.إكس 250 وإن.إكس 350 موديل العام الحالي.

تأتي عملية الاستدعاء لأن مكبح الانتظار الإلكتروني في هذه السيارات يمكن أن ألا يعمل أو يتوقف عن العمل بالطريقة الصحيحة وهو ما يزيد احتمالات وقوع حوادث تصادم.

وتراجع سعر سهم تويوتا موتور كورب بنسبة 3ر2% إلى 50ر2052 ين في ختام تعاملات أمس الخميس في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

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