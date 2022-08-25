بسبب مكونات معيبة.. 6 شركات تستدعي أكثر من 26 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن ست شركات، بينها "بي إم دبليو كوريا" و"رينو كوريا موتورز"، ستستدعي طوعا أكثر من 26 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن الشركات التي تشمل أيضا بورشه كوريا وستيلانتيس كوريا وفورد لخدمات المبيعات في كوريا وتويوتا موتور كوريا، ستستدعي ما مجموعه 26 ألفا و449 سيارة من 48 طرازا مختلفا، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لمالكي هذه المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال القطع المعيبة مجانا.

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