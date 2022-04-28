فورد تكشف عن شاحنة كهربائية خفيفة طال انتظارها

المصدر: د ب أ

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في حفل إطلاق الشاحنة الخفيفة الكهربائية التي طال انتظارها فورد إف-150 لايتنينج الكهربائية، قال جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور كورب الأمريكية إنها "ليست شاحنتنا الوحيدة" الكهربائية، مشيرا إلى أنها الأولى في سلسلة شاحنات خفيفة كهربائية تعتزم فورد طرحها تباعا.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشاحنة الجديدة التي تحدث عنها فارلي ليست هي جيل جديد من الشاحنة الكهربائية إف-150 وليست خططا لتطوير شاحنات ثقيلة كهربائية.

في الوقت نفسه فإن فورد بدأت بالفعل إنتاج الشاحنة لايتنينج منذ أسبوعين، حيث تم إنتاج أكثر من ألفي شاحنة بالفعل. وقد تلقت فورد حتى الآن طلبات لحجز 200 ألف شاحنة كهربائية من طراز لايتنينج في ديسمبر الماضي.

وقال فارلي إنه لا يعرف على وجه الدقة توقيت إعادة فتح باب حجز الشاحنة الجديدة، مضيفا أن أي شخص سيحجز الشاحنة الكهربائية إف-150 لايتنينج سينتظر لنحو عام قبل استلامها.

يذكر أن الشاحنة الجديدة إف - 150 الكهربائية مزودة بمحرك مزدوج بقدرة 563 حصانا وعزم شدته 775 رطلا لكل قدم مكعب مع بطارية ذات مدى أكبر وهو ما يجعلها السيارة الأسرع في فئتها، وتتفوق في الأداء على الشاحنة إف-150 رابتور.

ويصل مدى الشاحنة الجديدة إلى 320 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وهو ما يتيح لأصحابها تجنب استخدام البنزين في ظل ارتفاع أسعاره حاليا.

ويبدأ سعر الشاحنة الكهربائية فورد لايتنينج برو من 41669 دولارا، وهو ما يقل كثيرا عن سعر السيارة الكهربائية هامر، حيث يبدأ من 112595 دولارا.

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