للمرة الأولى على الإطلاق.. تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين

المصدر: د ب أ

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تراجع انتاج شركة تسلا للسيارت الكهربائية في الصين، للمرة الأولى على الاطلاق، بعد وقف العمل في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عملية الإغلاق التي تشهدها المدينة للسيطرة على جائحة كورونا.

وينتج المصنع نحو 2100 سيارة يوميا، وبالتالي فإن حجم الخسارة في الانتاج يصل إلى زهاء 39 ألفا و900 سيارة منذ وقف العمل بالمصنع في 28 آذار/مارس الماضي.

وتشهد المدينة، التي يسكنها قرابة 25 مليون نسمة، تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بشكل يومي، ومازالت السلطات تفرض قيودا على التنقل في مختلف أنحاء شنغهاي، مما يعرقل سلاسل إمداد المواد الغذائية وخامات التصنيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هي تشياوبينج، المدير التنفيذي لشركة زيبينج لصناعة السيارات الكهربائية، قوله إن جميع شركات تصنيع السيارات ربما تضطر لوقف الانتاج في ايار/مايو المقبل إذا ما استمرت عملية الاغلاق في منطقة شنغهاي.

ويدخل الإغلاق في شنغهاي أسبوعه الثالث وكانت له انعكاسات على الاقتصاد والانتاج الصناعي، مما دفع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إلى التحذير مرارا من المخاطر التي تتعرض لها عملية النمو الاقتصادي في البلاد.

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