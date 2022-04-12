هوندا تعتزم طرح سيارات كهربائية جديدة بحلول 2030

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور طرح 30 طرازا جديدا من السيارات الكهربائية بحلول العام 2030، في إطار خطة تستهدف إنتاج أكثر من مليوني سيارة سنويا.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إنها سترصد حوالي 8 تريليونات ين (64 مليار دولار) للأبحاث والتطوير خلال السنوات العشر المقبلة.

وسيتم توجيه حوالي 5 تريليونات ين من هذه الأموال إلى الأبحاث والتطوير في مجال السيارات الكهربائية وبرامج وتطبيقات الكمبيوتر المستخدمة في عالم السيارات.

كما تعتزم الشركة اليابانية إنفاق حوالي 43 مليار ين لإنشاء خط تجريبي لإنتاج البطاريات الصلبة والمستهدف بدء تشغيله في 2024.

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