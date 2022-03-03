"لوسيد أير" سيارة كهربائية جديدة بقدرات خارقة

المصدر: د ب أ

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من وادي السليكون حيث توجد شركات التكنولوجيا الأمريكية تأتي سيارة كهربائية جديدة تتفوق بشدة على السيارات الأقوى حاليا مثل مرسيدس إي.كيو.إس وتسلا موديل إس وبورشه تايكان. هذه السيارة الجديدة اسمها لوسيد أير. وتقول إدارة الحماية البيئية الأمريكية إنها تعمل ببطارية قوتها 817 كيلووات/ساعة ومحرك بقوة 1111 حصان ويصل مداها إلى حوالي 840 كيلومتر قبل الحاجة إلى أعادة شحن البطارية.

كما تأتي السيارة فائقة القوة بشاحن بالغ القوة حيث يستخدم هيكلا يقوة 900 فولت ليصبح أسرع نظام لشحن السيارات الكهربائية في العالم. وكل الشواحن الموجودة تقول إنها تستطيع شحن البطارية خلال 20 دقيقة فقط لتكفي قطع مسافة 480 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.

كما تطرح شركة صناعة السيارات الكهربائية الناشئة الأمريكية لوسيد موتور سيارتها لوسيد أير مع خدمة الشحن المجاني لمدة 3 سنوات.

وبحسب البيانات المعلنة فإن السيارة لوسيد أير أقوى بمقدار مرتين من منافستها الألمانية وتتفوق بشدة على السيارة موديل إس من إنتاج تسلا الأمريكية أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة لوسيد أير إلى 378 كيلومتر في الساعة. في الوقت نفسه تصل سرعة الفئة الفارهة منها واسهما "دريم إيدشن" إلى 270 كيلومتر في الساعة لأسباب تتعلق بعوامل السلامة والأمان.

وتعتزم لوسيد موتور إنتاج 520 سيارة فقط من الطراز دريم إيدشن الذي يبلغ سعر الواحدة منه 169 ألف دولار. وعندما سيتم طرح الفئات الأقل تجهيزا من هذه السيارة إلى السوق الأوروبية في وقت لاحق من العام الحالي سيكون سعرها حوالي 100 ألف يورو.

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