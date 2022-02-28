باناسونيك تكشف موعد إنتاج بطاريات تسلا الجديدة

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة الإلكترونيات اليابانية باناسونيك كورب عن موعد بدء الإنتاج التجاري للجيل الجديد لبطاريات السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا الذي يستهدف خفض أسعار السيارات الكهربائية.

وقالت باناسونيك، في بيان، اليوم، إنه من المقرر بدء الإنتاج الواسع النطاق وترخيص الإنتاج للجيل الجديد من البطاريات خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس 2024.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن باناسونيك أنشأت خطي إنتاج إضافيين، إلى جانب منشآت الإنتاج في مصنع واكاياما غرب اليابان.

يُذكر أن باناسونيك أطلقت اسم 6480 على الجيل الجديد للبطاريات، في إشارة إلى أبعاد البطارية الجديدة، إذ يبلغ طول قطرها 46 مليمتراً وارتفاعها 80 مليمتراً، في حين تزيد قدرتها عن قدرة الجيلين الأصغر 1865 و2170 اللتين توردهما باناسونيك حاليا لشركة تسلا الأمريكية.

ويعني هذا أن السيارات التي ستعمل بالبطارية الجديدة ستحتاج إلى عدد خلايا ومكونات أقل، وهو ما يعني خفض تكلفة إنتاجها.

كان إيلون ماسك، مؤسس ورئيس تسلا، قد وصف الجيل الجديد للبطاريات بأنه «اختراق» في تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية، وسيتيح لشركته إنتاج سيارات وبيعها بسعر يبدأ من 25 ألف دولار.

وفي حين تعتزم تسلا إنتاج البطاريات لنفسها في وقت لاحق، فإنها طلبت من باناسونيك بدء إنتاجها، في حين تعتزم الشركة اليابانية بيع جزء من الإنتاج إلى شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى.

وأعلن هيروكازو أوميدا، المدير المالي لشركة باناسونيك، في وقت سابق من الشهر الحالي، اعتزام الشركة إنشاء خط إنتاج إضافي للبطارية 4680، برغم أنه لم يحدد موعد بدء العمل في هذا الخط.

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