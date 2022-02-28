«تويوتا» توقف خطوط إنتاجها في اليابان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد شركة «تويوتا موتور كورب» اليابانية لإنتاج السيارات لوقف كل مصانعها في اليابان اعتباراً من غدٍ، بسبب هجوم إلكتروني على مورديها المحليين، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

وستوقف «تويوتا» مؤقتاً الإنتاج في 28 خط إنتاج في 14 مصنعاً في مختلف أنحاء البلاد.

وتشتبه شركة التوريد «كوجيما أندرستريز»، في تعرضها لهجوم إلكتروني.

وتقوم الشركة بصناعة المعادن والبلاستيك والمكونات الإلكترونية.

وتعاني «تويوتا» بالفعل من نقص الرقائق الإلكترونية وتأخيرات مرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد 19) منذ يناير.

ويأتي هذا الإغلاق في وقت كان تتطلع فيه «تويوتا» إلى زيادة الإنتاج وتعويض الفاقد في الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على السيارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز