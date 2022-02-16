مرسيدس توقف الطلب على «إي كلاس ليموزين»

المصدر: د ب أ

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أعلن متحدث باسم شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات في شتوتغارت، اليوم، أن الشركة أوقفت الطلب في ألمانيا على الإصدار الحالي من السيارة إي كلاس ليموزين.

وقال المتحدث إن سبب ذلك يرجع إلى استنفاد حجم الإنتاج نظراً إلى ارتفاع أعداد الطلبيات على مستوى العالم.

وأوضح المتحدث أن وقف الطلب سار منذ يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، وقال إن العملاء متاح لهم بعض سيارات المعارض وسيارات التجريب والسيارات الموجودة لدى التجار.

في المقابل، أعلن المتحدث عن توافر الموديل تي من السيارة إي كلاس ذات الباب الخلفي (هاتشباك).

وصرح المتحدث بأن الشركة تخطط لطرح الموديل اللاحق من السيارة إي كلاس الحالية في العام المقبل لكنه لم يذكر موعدا محدداً.

وكانت صحيفتا "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" ذكرتا أن وقف الطلب على هذه السيارة في السوق الألماني له علاقة أيضاً بأزمة الإمداد بالرقائق.

وكان عدد السيارات التي سلمتها مرسيدس في العام الماضي تراجع بنسبة 5% مقارنة بعام 2020 لأسباب جاء في طليعتها أزمة أشباه الموصلات، حيث وصل عدد هذه السيارات إلى 2.05 مليون سيارة لتأتي خلف منافستها "بي إم دبليو".

وحسب بيانات الشركة، فإن السيارة إي كلاس هي الموديل الأكثر مبيعا في سلسلة سيارات مرسيدس، ووصل إجمالي السيارات التي سلمتها مرسيدس من هذا الموديل منذ تطبيقه في عام 1946 إلى نحو 14 مليون سيارة.

وجرى تعديل سلسلة الموديلات الحالية في عام 2020.

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