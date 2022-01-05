مرسيدس تستدعي مئات آلاف السيارات بسبب عيب فني

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات في شتوتغارت، اليوم، استدعاء مئات آلاف السيارات إلى الورش بسبب عيب فني.

وأوضحت الشركة أن من الممكن حدوث تسريب في سيارات معينة تعمل بمحرك ديزل من فئة جي إل إي/جي إل إس، وسي وإي وإس وجي إل سي وسي إل إس وجي.

كانت صحيفتا «بيلد» و«هاندلسبلات» ذكرتا، في وقت سابق، أن عدد السيارات المتأثرة بهذا العيب يبلغ أكثر من 800 ألف سيارة على مستوى العالم، لكن مرسيدس رفضت الإدلاء بتصريحات عن العدد الدقيق لهذه السيارات، وأشارت إلى أنها كانت نشرت الاستدعاء بالفعل في نوفمبر الماضي.

ونصحت الشركة العملاء أصحاب السيارات المعنية بالاستدعاء بتوخي الحذر على نحو خاص في قيادة السيارات وقصر استخدامها على الحد الأدنى الضروري لحين استدعاء السيارات إلى الورش.

وذكرت الشركة أن من المنتظر البدء في تبديل القطع المطلوبة في الفترة بين منتصف ونهاية الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن هذا الموعد مرتبط بتوافر المكونات.

وفي رد على سؤال عن طبيعة العيب الفني، قال متحدث باسم مرسيدس إن من الممكن حدوث تسرب في مضخة المبرد «بين دائرة المبرد ودائرة التفريغ».

وأضاف المتحدث أنه إذا امتلأت صمامات التحويل الإلكترونية بسائل التبريد فلا يمكن استبعاد أن يحدث ارتفاع مستمر في درجة حرارة المكونات بسبب تفاعل كهروكيميائي.

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