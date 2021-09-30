«فورد» توقف إنتاج إحدى سياراتها

المصدر: د ب أ

أعلن متحدث باسم شركة فورد الأمريكية للسيارات، اليوم، اضطرار الشركة إلى وقف إنتاج سيارتها فيستا في مصنعها في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، بسبب نقص أشباه الموصلات.

وأوضح المتحدث أن «فورد» مضطرة إلى تعليق الإنتاج مبدئياً حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن توافر أشباه الموصلات في السوق العالمية سيظل متقلباً للغاية في المستقبل المنظور، "ولهذا تتوقع فورد إمكانية حدوث تعطل للإنتاج من وقت لآخر في المستقبل المنظور".

ويعمل في إنتاج السيارة فيستا في مصنع فورد في كولونيا نحو 5000 شخص، فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين لدى فورد في كولونيا نحو 15 ألف شخص.

كانت شركة أوبل الألمانية أعلنت، اليوم، غلق مصنعها في مدينة إيزيناخ وسط ألمانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل حتى نهاية العام مبدئيا، وذلك بسبب نقص توريدات مكونات مهمة.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن هذه الخطوة ستؤثر في 1300 عامل.

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