إنتاج سيارات أوبل الكهربائية الجديدة في المغرب

المصدر: البيان

وقعت المغرب اتفاقية مع مجموعة ستيلانتس العملاقة لإنتاج سيارات أوبل الجديدة "روكس-إي" الكهربائية في مصنع مجموعة صناعة السيارات في القنيطرة.

واختير مصنع القنيطرة لإنتاج السيارات، الذي ينتج حاليًا سيارات بيجو وستروين، وهما أيضًا فرعان لشركة ستيلانتس.

تأسست مجموعة ستيلانتس في يناير 2021 نتيجة اندماج المجموعة الفرنسية "بي أس إيه" والشركة الإيطالية الأميركية "فيات كرايسلر".

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستيلانتس، سمير شرفان، إن إنتاج سيارة أوبل "روكس-إي" في المغرب سيستفيد من نظام بيئي للموردين المحليين وفريق موهوب ومتنوع في مصنع القنيطرة.

ويأتي الاتفاق الجديد بمثابة توسيع للشراكة القائمة بين المملكة و"بي إس إيه"، والتي مكنت من بناء مصنع تجميع سيارات "بيجو 208" و"سيتروين آمي" في القنيطرة، على بعد 53 كم من العاصمة المغربية الرباط، بحسب موقع "الطاقة".

سينتج مصنع القنيطرة أيضًا سيارة أوبل "روكس-إي"، وهي سيارة كهربائية أطلقتها مؤخرًا شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل -شركة تابعة لمجموعة ستيلانتس-.

مواصفات السيارة الكهربائية

سيارة "روكس-إي" قصيرة ذات مقعدين يبلغ طولها 2.41 متر، ويُمكن أن يقودها الشباب من سن 15 عامًا، وخاصة في ألمانيا، وهي في الواقع بمثابة إعادة تصنيع لسيارة "سيتروين آمي" ليتم تكريسها للسوق المغربية والعالمية.

السيارة الكهربائية الجديدة مزودة ببطارية 5.5 كيلوواط/ساعة يُمكن إعادة شحنها في 3 ساعات ونصف عبر منفذ منزلي. وبالتالي يُمكن لهذه السيارة الكهربائية ذات المستوى الأساسي أن تلبي المتطلبات الحالية للتنقل البيئي.

يصل مدى السيارة الكهربائية إلى 75 كيلومترًا، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 45 كيلومترًا/ساعة.

وفقًا لأوبل، فإن هذا يجعل السيارة الكهربائية مثالية لحركة المرور اليومية في المناطق الحضرية، ليس فقط للسائقين الشباب، ولكن أيضًا لأولئك الذين يرغبون في السفر دون انبعاثات ولا يريدون قضاء الكثير من الوقت في البحث عن مكان لوقوف السيارات في وجهتهم.

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