تسلا ترجئ إطلاق السيارة سايبرتراك

المصدر: د ب أ

أكد المدير التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إنه جرى تأجيل إطلاق السيارة "سايبرتراك" الكهربائية إلى أواخر 2022، بحسب ما ذكره موقع "إلكتريك"، استنادا إلى مكالمة على مستوى الشركة مع موظفي تسلا .

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة كانت جزءا من المكالمة إن ماسك قال إنه يوجد الكثير من التكنولوجيا الجديدة في الشاحنة الصغيرة "بيك آب" الكهربائية لدرجة أن زيادة الإنتاج سوف تكون

وأضاف أنه لا يتوقع حدوث انتاج كثيف من السيارة حتى أواخر 2023، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن "إلكتريك".

وقال ماسك في أبريل إن كلا من سايبرتراك وسيمي سوف تعملان بخلايا بطاريات جديدة وأكبر حجما تنتجها الشركة من خط تجريبي بولاية كاليفورنيا.

وأشار ماسك إلى أنه يبدو أن الإنتاج الكثيف لتلك الخلايا لن يتم قبل نحو 12 إلى 18 شهرا.

وقامت تسلا في الأونة الأخيرة بتحديث بياناتها عبر الإنترنت حيث يمكن للمستهلكين حجز سايبرتراك.

وكشف ماسك لأول مرة عن سايبرتراك في نوفمبر 2019.

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