الكشف عن "المدرعة" الجبلية الروسية "ستريلا"

المصدر: البيان

كُشف مؤخرا عن جيب "ستريلا" الجبلية ذات التصميم الهندسي الفريد، في المعرض التقني العسكري الدولي "آرميا 2021" في منطقة موسكو، بلونها الرمادي المخصص للاستخدامات المدنية.

وشدت السيارة الجديدة، التي حملت اسم "ستريلا" (Strela KBM VPK4x4) أو «Стрела» بالروسية انتباه الزوار في المعرض بعد الكشف عن مواصفاتها ولونها المميز.

وتعتبر مدرعة أو جيب "ستريلا" من السيارات المخصصة للطرقات الوعرة جدا وقادرة على السير في مختلف التضاريس ومناسبة لجميع الاستخدامات سواء المدنية أو العسكرية.

وعلى الرغم من أنه تم الكشف عن صور للسيارة في العام الماضي، إلا أن الهيكل الحقيقي بدا مختلفا تماما عن الصور التصميمية، حيث يمنح شكلها الجديد مع بروزاتها وارتفاعها ثقة عالية لقيادة السيارة في الطرقات العادية أو الوعرة، حيث تضمنت ميزات هندسية جديدة.

وطورت الجيب الجديدة بالاشتراك مع مكتب تصميم الشباب (KBM) التابع لجامعة موسكو التقنية الحكومية، وهي تستفيد ميزات مشروع استخدام وحدات السيارة التسلسلية الواعدة (GAZelle Next)، الذي يوفر حلولا فريدة ومختارة لدعم لمختارة انخفاض التكلفة وقابلية الصيانة.

وجهزت السيارة، بحسب "سبوتنيك" بمحرك جديد ديزل من نوع (P-4 Cummins ISF2.8) بسعة 157 حصانا، يمنح السيارة قدرات فريدة في الطرقات الوعرة وناقل حركة ميكانيكي بـ6 سرعات.

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