شراكة لتصنيع «بيك أب» إماراتية مصرية تعمل بالوقود النظيف

المصدر: (دبي - البيان)

في تعاون نوعي لتصنيع سيارات «بيك أب» إماراتية مصرية، وقعت شركة «إم جلوري» القابضة الإماراتية، ووزارة الإنتاج الحربي المصرية، عقد شراكة لتصنيع هذه السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي وبنزين)، في مصر.

وأكدت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة «إم جلوري»، أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنوياً، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والأفريقي، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول 2022.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن إنتاج الـ«بيك أب» يمثل خطوة مهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة. وتم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات» لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمون في هذه الشركة هم الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع 999 الحربي، وشركة «إم جلوري».

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