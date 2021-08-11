تصنيع أول «بيك أب» إماراتية مصرية

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «إم جلوري» القابضة الإماراتية، ووزارة الإنتاج الحربي المصرية، عقد شراكة لتصنيع سيارات «بيك أب» في مصر تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي وبنزين).

وأكدت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة «إم جلوري»، أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنوياً، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والأفريقي، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول 2022.

من جهتها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن إنتاج الـ«بيك أب» يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وتم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات» لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين في هذه الشركة هم الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع 999 الحربي، وشركة «إم جلوري». وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة «بيك أب» باسم «EM» .

والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج. يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة وضمن خطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخراً.

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