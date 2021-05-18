"كيا" تكشف النقاب عن سيارتها K9 المحسّنة الجديدة

المصدر: يونهاب

كشفت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية أمس الاثنين عن تصميم سيارة K9 الجديدة، وهي نسخة محسنة من سياراتها السيدان الكبيرة K9.

وجاءت هذه النسخة المحسنة من سيارة K9، التي تحمل شعار كيا الجديد، بعد 3 سنوات من إطلاق كيا الجيل الثاني من سيارة K9 في أبريل العام 2018.

وقالت كيا إن النسخة المحسنة من سيارة K9 تتمتع بالتصميم المتطور والحساسية عالية التقنية.

وأضافت كيا لسيارة K9 الجديدة الشبك الأمامي أكثر اتساعا من الطراز السابق، والمصابيح الأمامية التي تعتمد تصميما متطورا.

وذكرت كيا أن سيارة K9 الجديدة تعتبر موديلا مهما يظهر الاتجاه الجديد لكيا، وأضافت أن سيارة K9 الجديدة التي ستصدر في المستقبل، ستوفر إلهاما جديدا العملاء.

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