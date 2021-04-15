فورد تطور نظاما جديدا من تكنولوجيا السائق الآلي

المصدر: د ب أ

طورت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور المستوى الثاني من تكنولوجيا مساعدة السائق في قيادة السيارة ليحل محل النظام الحالي الذي يسمى "أكتيف درايف أسيست". يحمل النظام الجديد اسم بلو كروز وهو يشبه المستوى الثاني من تكنولوجيا القيادة الذاتية الذي طورته تسلا للسيارات الكهربائية باسم أوتو بايلوت وجنرال موتورز باسم سوبر كروز.

وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، من المنتظر أن تطرح فورد النظام الآلي الجديد خلال النصف الثاني من العام الحالي مع الشاحنة الخفيفة إف 150 والسيارة موستانج ماش إي التي تحتوي على حزمة التجهيزات الإلكترونية لشركة فورد، والمعروفة باسم "كو-بايلوت 360 أكتيف 0ر2 بريب". ويمكن لأصحاب هذه السيارات دفع 600 دولار للحصول على خدمة التحديث المباشر لبرامج النظام، والذي يتضمن تفعيل اشتراك لمدة 3 سنوات في خدمة بلو كروز، والتي تسمح لقائد السيارة بقيادتها دون الحاجة إلى الإمساك بعجلة القيادة لمسافة تصل إلى 100 ألف ميل على الطرق السريعة في الولايات المتحدة وكندا.

وتقول فورد أنه بمجرد تفعيل نظام بلو كروز، سوف يستفيد سائق السيارة من نظام المساعد بدون اليدين من خلال واجهة مستخدم بسيطة. وفي حين يستخدم نظام سوبر كروز من جنرال موتورز أنوار موجودة أعلى عجلة القيادة لكي تبلغ السائق بوضعية القيادة دون الحاجة إلى إمساك عجلة القيادة، فإن بلو كروز يقدم المعلومات للسائق من خلال لوحة العدادات؛ حيث تظهر رسوم وكلمات تبلغ السائق بما إذا كان يمكن أن يتخلى عن عجلة القيادة ويعتمد على السائق الآلي.

في الوقت نفسه يحتوي نظام بلو كروز على كاميرا في مواجهة السائق تراقب حركة عين السائق حتى إذا كان يرتدي نظارة شمسية كما تراقب وضع يديه للتأكد من أنه جاهز دائما للتدخل والسيطرة على السيارة إذا دعت الضرورة.

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