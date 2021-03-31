"كيا" تكشف عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية الجديدة "EV6"

المصدر: يونهاب

كشفت شركة "كيا"، ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية والتابعة لشركة هيونداي موتور، أمس الثلاثاء النقاب عن السيارة "EV6"، وهي أول طراز كهربائي بالكامل لشركة "كيا" يعتمد على المنصة الكهربائية المخصصة.

وفي حدث "وورلد بريمير"، الذي نظمته شركة "كيا" أمس عبر الإنترنت، عرضت الشركة سيارة الكروس أوفر الكهربائية الجديدة "EV6" المعتمدة على المنصة المعيارية الكهربائية العالمية الخاصة بمجموعة هيونداي موتور (E-GMP)، وهي نفس المنصة المستخدمة لسيارة "أيونيك 5" (IONIQ 5) الكهربائية بالكامل لشركة هيونداي موتور، والتي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

وتعد سيارة "EV6" هي الأولى من بين 11 سيارة كهربائية بالكامل تخطط "كيا" لطرحها بحلول العام 2026.

وقال رئيس كيا "سونغ هو-سونغ" خلال الحدث الافتراضي: "إن سيارة EV6 هي النموذج الأول الذي يأتي بعد إعلان كيا عن رؤيتها لتحويل نفسها من صانع سيارات إلى مزود لحلول التنقل المبتكر".

وأضاف رئيس كيا أن سيارة EV6 هي أيضًا النموذج الرمزي الذي تم تطويره في إطار خطة "كيا" متوسطة وطويلة الأجل لزيادة نسبة الطرازات الصديقة للبيئة إلى 40% من إجمالي المبيعات بحلول عام 2030.

وتم تسعير "EV6" بما بين 45 مليون وون و55 مليون وون (بين 40,000 دولار أمريكي و48,500 دولار أمريكي).

وسيوفر هذا الطراز خيارين من حزم البطاريات: حزمة البطارية القياسية بقدرة 58 كيلو واط في الساعة، ومجموعة البطارية طويلة المدى التي تبلغ 77.4 كيلو واط في الساعة.

وقالت الشركة إن الطراز بعيد المدى الذي يعمل بنظام 800 فولت يمكن أن يسافر لمسافة تزيد على 510 كيلومترات بشحنة واحدة، وهو أبعد من مدى قيادة "أيونيك 5" البالغ 430 كيلومترًا، ويمكن شحن ما يصل إلى 80% من سعة البطارية في 18 دقيقة.

وذكرت الشركة أن "EV6" توفر مساحة داخلية أكثر اتساعًا من السيارات الكهربائية الأخرى التي وُلدت من الطرازات التي تعمل بالبنزين، ويجسد التصميم الأنيق تحول تركيزها نحو الكهرباء.

ويمكن استخدام بطارية "EV6" كنظام لتخزين الطاقة بفضل تقنية "V2L"، والتي تمكن الأجهزة الخارجية من استخدام الكهرباء من البطارية.

وتأتي السيارة الكروس أوفر أيضًا مع مميزات أمان متقدمة، مثل نظام المساعدة على الالتزام بحارة القيادة، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام في البقعة العمياء، ونظام المساعدة على الخروج الآمن، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند المرور الخلفي.

وأوضحت "كيا" أنها ستبدأ في قبول الطلبات المسبقة اليوم الأربعاء قبل إطلاق "EV6" الرسمي في الأسواق الرئيسية، بما فيها كوريا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة، في النصف الأخير من هذا العام.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى بيع 30 ألف وحدة من طراز "EV6" على مستوى العالم هذا العام وتستهدف 100 ألف وحدة العام المقبل عند طرح النسخة عالية الجودة.

وقال "سونغ" إن الشركة قررت بدء عملية ما قبل البيع قبل عدة أشهر من الإطلاق للتنبؤ بشكل أفضل بطلب المستهلكين وإدارة مخزون قطع غيار المركبات الكهربائية الأساسية.

وتابع: "من المهم جدًا تأمين قطع الغيار للمركبات الكهربائية بما في ذلك البطارية ونظام نقل الطاقة، ونعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تكون لدينا القدرة الإنتاجية لتلبية توقعات العملاء للسيارات الكهربائية، ليس فقط لهذا العام ولكن خلال العامين المقبلين".

وتأتي تصريحات رئيس شركة كيا في الوقت الذي قالت فيه شركة هيونداي موتور أمس إنها ستعلق إنتاج "أيونيك 5" في مصنع محلي الشهر المقبل بسبب نقص في الرقائق.

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