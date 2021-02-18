شاهد.. عرض سيارة "بوغاتي" تعود لثلاثينات القرن الماضي في مزاد لندن
يتم غدا الجمعة بيع سيارة بوغاتي "57 أس" المصنعة سنة 1937 في دار عرض "بونهامز" العالمية للمزادات في لندن.
وتعد سيارة بوغاتي "57 أس" إحدى السيارات الأكثر قيمة والمرغوبة في العالم قبل فترة الحرب العالمية الثانية.
وعلى مدار خمسين سنة الماضية تم إخفاء سيارة من هذا النوع، ليتم بيعها اليوم كقطعة فنية من الفنون الجميلة، وفق "يورونيوز".
شاهد.. عرض سيارة "بوغاتي" تعود لثلاثينات القرن الماضي في مزاد #لندنhttps://t.co/Lqdp9Nedoi#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/m4Brk4zMPP— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) February 18, 2021
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