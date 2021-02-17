"كيا" تكشف النقاب عن سيارة كي-8 كأول سيارة تحمل شعارها الجديد

المصدر: يونهاب

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية، التي غيرت اسمها بدلا من شركة كيا موتورز، النقاب عن سيارة السيدان الجديدة "كي-8" كأول سيارة تحمل الشعار الجديد.

وقالت كيا اليوم الأربعاء إنها حددت اسم السيارة الجديدة "كي-8" خليفة لسيارة كي-7، وكشفت عن التصميم الخارجي لها.

وانطلقت سيارة كي-7 مع طرح الجيل الأول منها في العام 2009، وتجاوز إجمالي مبيعاتها 500 ألف سيارة على مستوى العالم.

وقالت كيا إن سيارة كي-8 التي أخذت صورة الابتكار لسيارة كي-7، تحسنت في جميع الجوانب مثل التصميم والحجم والجودة التجارية.

وتتميز الصورة الرسمية بطول كلي يبلغ 5,015 مليمترا، مع سقف منخفض، مما يجسد الطابع الرياضي، والتصميم الخارجي الأنيق.

وقال مسؤول في الشركة إن كيا ستكشف النقاب عن التصميم الداخلي والمواصفات الفنية تدريجيا في المستقبل.

وفي الشهر الماضي، تغير اسم الشركة إلى شركة كيا بدلا من شركة كيا موتورز، مع تغيير الجملة الإعلانية إلى "الحركة الملهمة" بدلًا من الجملة السابقة "القدرة على المفاجأة"، في إطار خطتها لإعادة تنظيم أعمالها.

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