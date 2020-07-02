قيمة "تيسلا" السوقية عند 209 مليارات دولار متفوقة على تويوتا

المصدر: د ب أ

أصبحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا أكبر منتج للسيارات من حيث القيمة السوقية في بورصة وول ستريت الأمريكية لتتفوق على تويوتا موتور اليابانية.

ارتفع سعر سهم تيسلا أمس الأربعاء بنسبة 4.1% إلى 1124 دولار لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 209 مليارات دولار بزيادة قدرها ستة مليارات دولار تقريبا عن القيمة السوقية لتويوتا.

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن قيمة تيسلا الآن تزيد عن ثلاثة أمثال القيمة السوقية لأكبر شركتين لصناعة السيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات جنرال موتورز وفورد موتور معا.

وارتفع سعر سهم تيسلا باكثر من 163% منذ بداية العام الحالي بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في مستقبل صناعة السيارات الكهربائية وتحول تيسلا من مجرد شركة سيارات متخصصة، إلى رائد عالمي في مجال صناعة السيارات النظيفة.

وبعد سنوات من الخسائر، حققت تيسلا أرباحا خلال ثلاثة فصول متتالية منذ الربع الثالث من العام الماضي، وحققت مبيعات تفوق توقعات المستثمرين خلال الربع الأول من العام الحالي رغم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن تويوتا هي واحدة من أكثر شركات السيارات في العالم ربحية حيث بلغت مبيعاتها في العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس الماضي نحو 10.46 مليون سيارة وسجلت إيرادات بلغت 30.226 مليار ين بما يعادل نحو 281.2 مليار دولار.

في المقابل أنهت تيسلا العام الماضي بإيرادات سنوية قدرها 24.6 مليار دولار ومبيعات بلغت 367.2 ألف سيارة فقط. وقال إيلون ماسك مؤسس ورئيس تيسلا التنفيذي في وقت سابق إن الشركة ستسلم خلال العام الحالي حوالي 500 ألف سيارة وهي التوقعات التي لم تغيرها رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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