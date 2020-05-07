كيا موتورز تطرح نسخة جديدة من طراز "موهافي"

المصدر: د ب أ

طرحت شركة كيا موتور، ثاني أكبر شركة لإنتاج السيارات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس نسخة جديدة من الطراز "موهافي دي ماستير" باسم "جريبيتي" وهي فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وقالت الشركة إن السيارة "جريبيتي" تقدم أعلى المواصفات للطراز"موهافي" وتتميز بأناقة تصميمها الداخلي ومظهرها الخارجي بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأشارت الشركة إلى أن السيارة "جريبيتي" بشبكة تهوية أمامية سوداء اللون وعجلات سوداء مقاس 20 بوصة لاخراج أفضل صورة لها، مضيفة أن تصميم الشبكة الأمامية مستهلم من سهم القوس وتتناسق مع مصابيح أمامية وشعار السيارة، وأن تصميم الاطار جاء من صورة قطعة ثلج.

كما أضافت الشركة مسند الذراع على جانب الأبواب في الصفين الاول والثاني بالاضافة الى مصباح الموضة على الجانبين في الصف الاول.

وتباع السيارة ذات الخمس مقاعد بحوالي 55 مليون وون كوري جنوبي (44.8 ألف دولار أمريكي) في حين يبدأ سعر السيارة من فئة 6 ركاب و7 ركاب من 56 مليون وون.

وقال مسئول في الشركة أن الشركة تتطلع الى قيادة الطراز موهافي بمختلف تشكيلته سوق السيارات متعددة الأغرا اض ذات التجهيز الرياضي في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه الطراز الوحيد المزود بمحرك ديزل (سولار) سعة 3 لترات وبه 6 اسطوانات.

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