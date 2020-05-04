فيراري تُخفض من توقعاتها للعام الحالي بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

خفضت شركة فيراري الإيطالية للسيارات الرياضية من توقعاتها للعام الحالي بصورة ملحوظة بسبب أزمة كورونا الراهنة.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين أنها تتوقع أن تتسبب الفترة الطويلة التي تم إغلاق مصانعها فيها، في تراجع قيمة مبيعاتها إلى ما يتراوح بين 3.4 إلى 3.6 مليار يورو، مقابل 3.8 مليار يورو في 2019.

وكانت التوقعات السابقة لفيراري تشير إلى ارتفاع قيمة مبيعاتها في العام الحالي إلى أكثر من 4.1 مليار يورو.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تصل أرباح التشغيل (قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك) وبعد تعديلها وفقا لعوامل خاصة، إلى ما يتراوح بين 1.05 إلى 1.2 مليار يورو، مقابل 1.43 مليار يورو كانت تتوقعها قبل اندلاع الأزمة.

يشار إلى أن سعر سهم فيراري الذي ظل مستقرا نسبيا خلال الأزمة، تراجع بشكل ملحوظ بعد إعلان الشركة تخفيض توقعاتها.

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