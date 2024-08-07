عمان تبيع مليون برميل من الخام للتحميل في نهاية أغسطس

المصدر: رويترز

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قال عدة متعاملين اليوم الأربعاء إن وزارة الطاقة والمعادن العمانية باعت مليون برميل من النفط الخام للتحميل في نهاية أغسطس في عطاء فوري.

وأضافوا أن العطاء تمت ترسيته على شركة التجارة أوكيو في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وذكرت مصادر تجارية أن البيع جاء بعد ما تردد عن أن مصفاة صحار واجهت مشكلات تشغيلية وأغلقت إحدى وحدات تقطير الخام.

ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.

وقال أحد المصادر إن من المرجح أن تورد أوكيو الشحنة إلى الدقم، وهي المصفاة الأخرى في سلطنة عمان.

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